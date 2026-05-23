D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna città, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna città;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.