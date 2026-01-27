D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 27gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul ramo di allacciamento SS16/D14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 GENNAIO
-sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309 Romea;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto;
-sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene dalla SS309 Romea, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 GENNAIO
-sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara;
-sarà chiuso, per chi proviene dalla D14 Diramazione per Ravenna e proviene dalla SS309 Romea, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Ferrara, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309 Romea;
-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Ferrara, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.