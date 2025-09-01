D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: DEVIAZIONE IN USCITA ALLO SVINCOLO DI LUGO
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla Diramazione per Ravenna (D14), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lugo.
Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, rientrare dallo stesso svincolo in direzione della A14.
Di conseguenza lo svincolo di Cotignola, in uscita provenendo da Ravenna, non sarà raggiungibile.