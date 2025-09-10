D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: DEVIAZIONE IN USCITA ALLO SVINCOLO DI LUGO
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla Diramazione per Ravenna (D14), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 settembre, chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lugo. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, rientrare dallo stesso svincolo in direzione della A14. Di conseguenza lo svincolo di Cotignola, in uscita provenendo da Ravenna, non sarà raggiungibile.