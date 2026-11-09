D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE PER UNA NOTTE SVINCOLI DI COTIGNOLA E LUGO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE PER UNA NOTTE SVINCOLI DI COTIGNOLA E LUGO
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata e in uscita;
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.