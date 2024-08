D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI

Roma, 29 agosto 2024 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscita di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.