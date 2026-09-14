D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SS16 ADRIATICA-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre;

-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre.

Di conseguenza, saranno chiusi i Rami che dalla SS16 Adriatica, con provenienza Ferrara e Rimini, immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS253 Faentina e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS67 via Ravegnana ed entrare in A14 alla stazione di Forlì.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.