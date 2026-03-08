D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA

Roma, 8 marzo 2027 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, verso Ravenna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: via Madonna di Genova, via Gramsci, via Pascoli, via Salara, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.