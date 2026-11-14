D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.

L’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, in direzione A14.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.