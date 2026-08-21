D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A14 LUGO/COTIGNOLA VERSO RAVENNA

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo/Cotignola, verso Ravenna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le uscite di Cotignola e di Lugo, per chi proviene dalla A14. Contestualmente chiusi anche i Rami che dalla A14 Bologna-Taranto immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene d Bologna e da Ancona ed è diretto verso Ravenna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Ravenna, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda/Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

da Ancona verso Ravenna, anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.