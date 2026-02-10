D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA

Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di venerdì 13 e sabato 14 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.

Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla A14 immettono sulla D14, verso Ravenna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

per chi proviene da Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.