D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre e dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo SS16 Adriatica;

-nelle due notti di venerdì 27 e sabato 28 novembre, con orario 22:00-6:00 e dalle 22:00 di domenica 29 alle 5:00 di lunedì 30 novembre, sarà chiuso in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.