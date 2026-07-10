D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto;
-dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso in entrata verso Ravenna città;
-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo di lo svincolo Quadrifoglio SS16 Adriatica.