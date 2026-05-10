D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola;
-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lugo.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola, è chiuso, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.