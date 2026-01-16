D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire avori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola;
-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lugo.
Si ricorda la chiusura continuativa dell’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.
Sarà contestualmente chiuso il ponte 508 in direzione Lugo.
In alternativa si consiglia di utilizzare quello di via X aprile.