D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI COTIGNOLA E LUGO

Roma, 30 giugno 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 luglio;

dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 luglio:

-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna;

-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14 e in uscita per chi proviene dalla A14 e da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo, sulla stessa D14 Diramazione per Ravenna, o la stazione di Faenza sulla A14 Bologna-Taranto.