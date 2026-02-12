D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE LUGO E COTIGNOLA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE LUGO E COTIGNOLA
Roma, 12 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì 16 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola o di Bagnacavallo;
-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lugo.