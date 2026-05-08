D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE SS16 ADRIATICA. RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE SS16 ADRIATICA. RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 11 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 12 MAGGIO
Sulla D14 Diramazione per Ravenna:
-saranno chiusi, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, i Rami di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini e Ferrara.
Sulla SS16 Adriatica:
-saranno chiusi, per chi proviene da Ferrara, i Rami di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto e Ravenna città.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
Sulla D14 Diramazione per Ravenna:
-saranno chiusi, per chi proviene da Ravenna città, i Rami di immissione sulla AS16 Adriatica, verso Rimini e Ferrara.
Sulla SS16 Adriatica:
-saranno chiusi, per chi proviene da Rimini, i Rami di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto e Ravenna città.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.