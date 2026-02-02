D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS16 ADRIATICA RAMO IMMISSIONE SS16/D14: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS16 ADRIATICA
RAMO IMMISSIONE SS16/D14: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D14
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di immissione SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO
Sulla D14 Diramazione per Ravenna:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini; -sarà chiuso, per chi proviene dalla SS309 Romea, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.
Sul Ramo di immissione SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna:
-sarà chiuso, per chi proviene da Rimini, l’allacciamento sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309 Romea e in direzione della A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 6 FEBBRAIO
Sulla D14 Diramazione per Ravenna:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara;
-sarà chiuso, per chi proviene dalla SS309 Romea, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini.
Sul Ramo di immissione SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna:
-sarà chiuso, per chi proviene da Ferrara, l’allacciamento sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309 Romea e in direzione della A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.