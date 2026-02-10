D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 VERSO BOLOGNA
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.
In alternativa, immettersi sulla A14 verso Ancona, uscire a Faenza, al km 64+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna.