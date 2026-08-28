D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 31 agosto, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, verso Ravenna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: via X Aprile, SP95, SP114, via Piratello, SP253 San Vitale, via Chiusa, SP8 via sinistra canale superiore e rientrare sulla D14 a Bagnacavallo.