D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14

Roma, 25 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio;

-dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio.

Di conseguenza, gli svincoli di Lugo e di Cotignola saranno chiusi in entrata verso la A14 e lo svincolo di Cotignola non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;

per la chiusura dell’entrata di Lugo e Cotignola verso la A14: Faenza, sulla A14.