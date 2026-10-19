D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre;

-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.