D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14

Roma, 4 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto;

-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 agosto.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria:

SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.