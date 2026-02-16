D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.