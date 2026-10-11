D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA

Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate: anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo e proseguire in direzione Villanova, percorrere la SP8, la SS253, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP25, la SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.