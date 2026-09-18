D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA E SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di luneddì 21 e martedì 22 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città.

Si precisa che lo svincolo di Fornace Zarattini sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, SS253 via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP25, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio;

per la chiusura di Fornace Zarattini, utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo;

-dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.