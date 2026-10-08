D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di domenica 11 alle 5:00 di lunedì 12 ottobre, sarà chiuso il tratto Fornace Zarattini-allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate: anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo e proseguire in direzione Villanova, percorrere la SP8, la SS253, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP25, la SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio;

-nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto allacciamento SS16 Adriatica-Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.

Di conseguenza, saranno chiusi i Rami che dalla SS16 Adriatica, con provenienza Ferrara e Rimini, immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS253 Faentina e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS67 via Ravegnana ed entrare in A14 alla stazione di Forlì.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.