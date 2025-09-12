D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COTIGNOLA-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cotignola e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 e entrare in A14 alla stazione di Faenza.