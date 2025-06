D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-LUGO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 giugno;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 giugno.

Di conseguenza, lo svincolo di Cotignola non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ravenna; si ricorda che l’uscita di Lugo per chi proviene da Ravenna è chiusa, in modalità continuativa fino alle 22:00 di lunedì 30 giugno, per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova segnaletica verticale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.