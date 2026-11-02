D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-LUGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso il tratto Bagnacavallo-Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiuso il tratto Lugo-Bagnacavallo, verso Ravenna.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Lugo e di Cotignola, in entrata verso Ravenna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: via X Aprile, SP95, SP114, via Piratello, SP253 San Vitale, via Chiusa, SP8 via Sinistra Canale Superiore e rientrare sulla D14 allo svincolo di Bagnacavallo;

per la chiusura dell’entrata, verso Ravenna, di Lugo e Cotignola: Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.