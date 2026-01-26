D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.

Di conseguenza, le uscite di Cotignola e Lugo non saranno raggiungibili per chi proviene dalla A14. Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli che dalla A14, con provenienza Bologna e Ancona, immettono sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno, via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

per chi proviene da Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

In alternativa alle uscite di Cotignola e di Lugo, per chi proviene dalla A14: Faenza, sulla A14 .