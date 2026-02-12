D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURA SVINCOLO DI COTIGNOLA

Roma, 12 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, rimane chiuso, in modalità continuativa, lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.

Le riaperture dell’uscita dalla A14 Bologna-Taranto e da Ravenna, sono previste rispettivamente alle 22:00 di venerdì 13 febbraio e alle 21:00 di giovedì 30 aprile e, comunque, fino al termine dei lavori.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo o di Bagnacavallo.