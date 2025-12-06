D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURA NOTTURNA IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola.