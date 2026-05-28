D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 28 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Di conseguenza, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla A14 immettono sulla D14, verso Ravenna.
Itinerari consigliati:
per chi proviene da Bologna: in considerazione della chiusura, sulla A14 Bologna-Taranto, del tratto Castel San Pietro-Imola, verso Ancona, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 28, alle 5:00 di venerdì 29 maggio, si consiglia:
-dalle 21:00 alle 24:00 di giovedì 28 maggio: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, rientrare in A14 ad Imola ed immettersi sulla D14 Diramazione per Ravenna;
-dalle 00:00 alle 5:00: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, rientrare in A14 ad Imola, proseguire oltre l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna a Bagnacavallo.
Chi, invece, proviene da Ancona, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo