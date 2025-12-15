D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o quello con la SS16 Adriatica.