D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 22 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 22, alle 5:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo Cotignola o di Fornace Zarattini.