D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-LUGO COTIGNOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-LUGO COTIGNOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 e Lugo Cotignola, verso Ravenna.
Di conseguenza, saranno chiusi i Rami che dalla A14 Bologna-Taranto immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna e da Ancona.
Le uscite di Cotignola e di Lugo non saranno raggiungibili per chi proviene dalla A14.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Bologna, uscire alla stazione di Imola, in A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno, via Piratello, SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;
per chi proviene da Ancona, uscire alla stazione di Faenza, in A14, percorrere la SP8 ed entrare a Bagnacavallo sulla D14.
Si ricorda che la stazione di Imola è chiusa, in modalità continuativa, in entrata verso verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, saranno chiuse le entrate di Lugo e Cotignola, verso la A14.
In alternativa, uscire a Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.