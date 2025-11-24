D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ammodernamento del “ponte Molino”, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Contestualmente saranno chiusi gli svincoli che dalla A14, con provenienza Bologna e Ancona, immettono sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.
Si ricorda la concomitante chiusura dell’uscita della stazione di Imola, per chi proviene da Ancona, in modalità continuativa fino alle 5:00 del 27 novembre.