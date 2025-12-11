D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio SS16 Adriatica.