D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna città.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.