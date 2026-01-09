D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo SS16 Adriatica.