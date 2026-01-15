D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI COTIGNOLA
Roma, 15 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso Ravenna e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.