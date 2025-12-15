D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo Cotignola o di Fornace Zarattini.