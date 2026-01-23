D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo SS16 Adriatica.