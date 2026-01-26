D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo o lo svincolo di Fornace Zarattini.
Si ricorda la chiusura continuativa dell’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.