D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, verso Ravenna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: via Madonna di Genova, via Gramsci, Via Pascoli, via Salara, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.