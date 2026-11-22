D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO BAGNACAVALLO-LUGO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO BAGNACAVALLO-LUGO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.