D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO SS309 DIR E LO SVINCOLO SS16 ADRIATICA VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO SS309 DIR E LO SVINCOLO SS16 ADRIATICA VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS309 Dir e lo svincolo SS16 Adriatica, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS309 Romea, via Enrico Mattei, via Fosso Dimiglio, via Fuschini, SS16 Adriatica.