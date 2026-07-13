D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA

Roma, 13 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, verso Ravenna.

Si precisa che lo svincolo di Cotignola sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: chi proviene dalla A14 ed è diretto verso Ravenna, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;

per la chiusura dell’entrata di Cotignola verso Ravenna: Bagnacavallo;

per la chiusura dell’entrata di Cotignola verso la A14: Lugo sulla stessa D14 o Faenza sulla A14.

Infine, in alternativa all’uscita dalla A14 di Cotignola, si potrà anticipare l’uscita a Faenza in A14 o uscire a Lugo sulla D14.